大腸直腸癌高居台灣十大癌症之首，已經蟬聯寶座超過10年以上，任何人都是罹癌候選人，尤其是家族中曾有人罹患腸胃癌症者，更是高危險群。但是弔詭的是，許多人已經知道生活與飲食習慣與大腸癌有關，也明白早期發現早期治療的道理，但是一想到要做大腸鏡檢查，就怕痛、怕麻煩而退縮。

《健康療天室》第6集：健檢正常卻罹癌？ 大腸癌治療超容易？ 忽視這點難怪癌症找上你！

●醫師提醒：「怕大腸鏡還是大腸癌？」

對此，員生醫院胃腸肝膽科主任醫師吳文傑在Ruby老師主持的《健康療天室》節目中強調，現在的大腸鏡檢查跟以往相比，已經改良許多，大大減緩疼痛與不適感，甚至無痛，並且能同時進行息肉等癌前病變割除，「說起來，早期的大腸癌其實是最容易預防和治療的癌種。」

●健檢、超音波仍有誤差 這些狀況要進一步求診

吳醫師想起一位醫院同仁的家屬，一度難過語塞。原來這位患者年年健檢和超音波檢查都沒有異常，只是因為腸胃不適輾轉來求診，檢查後卻發現肝臟長了7公分腫瘤，已是肝癌晚期。醫師提到，當身體任何一處有「卡住、堵塞」感覺時，最好進一步求診，節目中他列出多項有病變隱憂的重要徵候，有助提早發現問題，盡早治療。

《健康療天室》週一、週二晚上8點在中時新聞網Youtube頻道播出，今晚的主題將揭開「便秘與大腸癌之間的距離」。跟著Ruby老師關注《健康療天室》，輕鬆掌握健康大小事。

(中時新聞網)