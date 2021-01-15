KKBOX已連續15年舉辦音樂風雲榜，邁入第16屆之際特於今（15）日宣布今年度將擴大規模，升級為2天的「催下去音樂節」。在Podcast風潮席捲全台的同時，今年也將同時舉辦第1屆Podcast風雲榜，並結合多樣化的戶外市集，帶給消費者更為全面的音樂饗宴。

KKBOX音樂風雲榜頒獎典禮在今年將首度放大，擴大為舉辦2天的「催下去音樂節」。活動內容豐富，包含將於3月13日在台北流行音樂中心舉辦的KKBOX今年度第16屆KKBOX音樂風雲榜頒獎典禮，還有首屆KKBOX Podcast風雲榜頒獎派對，其中囊括了包含所有人都可以參加的LIVE Podcast舞台、戶外音樂舞台，以及美食文創市集。

針對擴大規模的「催下去音樂節」KKKBOX音樂事業群總經理黃嘉宏指出，KKBOX從音樂平台轉型為聲音社群平台，可容納更多不同的聲音上架。藉由音樂節，KKBOX將提供創作者一個感謝粉絲的機會。並且新增LIVE舞台讓有潛力的歌手還有Podcasters能被更多人聽見與認識。豐富好玩的催下去音樂節，將以「Turn Up放大聲音」爲主要策展精神，期待透過多元內容，催動台灣民眾對於音樂與聲音的共鳴。

針對首屆「催下去音樂節」中設立的KKBOX Podcast風雲榜頒獎派對，其中LIVE Podcast舞台將與Firstory共同舉辦，邀請四組人氣Podcast節目《台灣通勤第一品牌》、《Sex Chat談性說愛》、《她說犯罪》主持人，與嘻哈音樂媒體「龍虎門」擔任Podcast舞台節目策展人。受邀參與策展的《台灣通勤第一品牌》李毅誠表示，本次是台灣第一次將多個Podcast轉變成LIVE實體活動，與同伴一起共同策展超過三個月，期待讓喜愛Podcast的朋友可以一睹Podcaster的真面目，也有機會讓還不認識Podcast的朋友能夠了解箇中魅力。

KKBOX催下去音樂節活動內容。（黃慧雯攝）

KKBOX催下去音樂節活動地點規劃。（黃慧雯攝）

除了宣布「催下去音樂節」與KKBOX Podcast風雲榜頒獎派對的細節，今日KKBOX也根據千萬用戶的喜好，公布了首波第16屆KKBOX音樂風雲榜的年度風雲歌手名單，以《想見你想見你想見你》勇奪2020年華語年度單曲第一名的八三夭、因「狼人殺宇宙」走紅的五堅情、第六度獲得KKBOX音樂風雲榜年度風雲歌手的田馥甄、多達5首歌曲入圍年度排行榜的Julia吳卓源、專輯內十首歌曲攻入華語年度百大單曲的瘦子E.SO、閻弈格、阿冗、三首歌曲攻入年度風雲榜Top35的Eric周興哲、G.E.M.鄧紫棋以及楊丞琳。較為可惜的是，今日活動中KKBOX宣布入圍年度風雲榜風雲歌手的阿冗、G.E.M.鄧紫棋、Eric周興哲、楊丞琳因為行程、疫情影響等因素，今年度將不克出席。

16屆KKBOX音樂風雲榜的年度風雲歌手。（黃慧雯攝）

首屆催下去音樂節將在3/13-3/14於南港開場，活動中包含「自由舞台」（LIVE Podcast）、「暝夢與鬥陣舞台」（音樂演出）、還有「催下去市集」將在瓶蓋工廠、南興公園等戶外場地舉行，其中市集KKBOX將與設計購物網站Pinkoi、有趣市集、台灣精釀啤酒「SUNMAI金色三麥」合作，開放所有民眾免費參與。

KKBOX催下去音樂節戶外市集部分內容今日率先展示，讓有興趣的朋友「聞香」。（黃慧雯攝）

KKBOX催下去音樂節戶外市集部分內容今日率先展示，讓有興趣的朋友「聞香」。（黃慧雯攝）

而當中音樂風雲榜頒獎典禮將在台北流行音樂中心舉辦，1/18中午12:00起KKBOX會員都可以在催下去音樂節活動官網參與索票。

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