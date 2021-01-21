弘光科大老師拍片教民眾生活小常識，在家看影片輕鬆做造型。（王文吉攝）

受到新冠肺炎疫情衝擊，不少大型活動取消或延期，政府更呼籲減少群聚。農曆春節將近，弘光科技大學老師拍片教導民眾造型DIY及各種實用生活知識，美髮造型設計系老師示範瀏海吹風造型、電棒教學、剪瀏海，物理治療系老師則教天冷待在家滑手機、打遊戲耍廢的宅男宅女，如何保持良好姿勢與做肌肉伸展，45支影片放在網路上，方便隨時點選觀看。

弘光科大教學發展中心主任熊德筠表示，學校強化學生自主學習及老師網路教學開放式課程，鼓勵老師製作多元教材，109年度「健康民生創新數位教材短片」吸引愈來愈多老師參與，內容多元豐富，包括如何教家長製作嬰兒玩具、洗髮、剪髮、修容技巧等，尤其最近疫情再拉警報，不少人減少出門，只要透過網路學習，也可以在農曆年前給自己做新造型。

美髮造型設計系助理教授呂佩芸拍攝「Louise小教室電棒教學」影片，示範如何做出自然的造型。呂佩芸介紹電棒使用方式，她指出，使用前要先用液狀慕斯抹在頭髮打底，電棒溫度設定在150度，避免溫度過高、也不要停留太久，直立式的使用方式會使頭髮捲度看起來比較立體蓬鬆，頭髮繞電棒捲大圈一點會讓捲度自然一點，「在家裡也能自己處理，出門就有獨特造型風格。」

美髮系講師龔柏青拍攝「剪劉海不求人DIY」影片。他示範從髮際線用手指頭數寬度，來剪出厚重的瀏海或是韓式透氣款的瀏海，並強調剪瀏海一定要從中間開始剪，先剪出中間適當長度，再把整個瀏海用手指抓住旋轉一圈修剪齊，放下來之後就會有自然的弧度，不要從單一邊剪過去。

另外，助理教授黃翠如拍片示範瀏海吹風造型，助教教授陳佳惠教導正確洗頭方式，避免造成落髮，都非常實用。

物理治療系教授吳錫昆以「頸部的良好姿勢與肌肉伸展」影片，告訴長時間低頭滑手機或固定一個姿勢容易肩頸痠痛的人，要如何舒緩。他說，避免低頭滑手機肩頸痠痛，要養成正確姿勢，盡可能胸廓挺起來，練習抬頭收下巴，手機也要拿高一點避免脖子往前彎曲緊繃，每使用20分到30分鐘就要舒緩，伸展脖子後方的上斜方肌時，可以頭往前傾，接著頭側面拉扯約20秒後回正；舒緩脖子側邊的胸鎖乳突肌，則要縮下巴，左右兩邊替換做。

幼兒保育系助理教授李淑如拍「自製小魚遊戲書」影片，教導家長嬰兒玩具DIY，她使用彩色瓦楞紙剪下魚的形狀，在透明夾鏈袋中裝水把魚放進去，擠出空氣後確認不會漏水就完成。她說，透過遊戲書，能讓兩歲以下的寶寶有視覺、觸覺的探索。

其他，包括化妝品應用系講師阮智榆則拍片教民眾「從2D變3D的立體修容密技」；食品科技系教授黃至盛則提醒民眾「預防食物中毒」，尤其在料理前一定要把手洗乾淨；護理系教授陳淑麗則教導民眾防疫英文。還有血糖檢測、運動降血糖等多種實用的內容，教學影片多達45支，只要民眾點開網頁就能輕鬆學習。

(中時 )