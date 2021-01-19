每年春節初一，苗栗縣長徐耀昌前往各大廟宇上香祈福，並致贈鄉親福袋，象徵吉祥好運，今年因應疫情影響，苗栗縣政府19日晚間宣布，以健康第一、防疫優先，今年初一至廟宇發福袋行程取消。

縣府表示，廟宇香客眾多，且發福袋為近距離接觸，為避免群聚及增加染疫風險，以鄉親健康和安全第一優先考量，不得已取消發放福袋行程，但仍會準備和去年相同數量的福袋向鄉親賀年，發放方式與時間將另行公告。

(中時 )