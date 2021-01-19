鄉親健康安全為優先 苗栗取消初一廟宇發放福袋行程 20:272021/01/19 中時 何冠嫻 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 疫情持續升溫，苗栗縣政府19日晚間宣布取消年初一發放福袋行程。圖為去年民眾踴躍領取福袋。（何冠嫻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 每年春節初一，苗栗縣長徐耀昌前往各大廟宇上香祈福，並致贈鄉親福袋，象徵吉祥好運，今年因應疫情影響，苗栗縣政府19日晚間宣布，以健康第一、防疫優先，今年初一至廟宇發福袋行程取消。 縣府表示，廟宇香客眾多，且發福袋為近距離接觸，為避免群聚及增加染疫風險，以鄉親健康和安全第一優先考量，不得已取消發放福袋行程，但仍會準備和去年相同數量的福袋向鄉親賀年，發放方式與時間將另行公告。 春節國5肯定塞 大客車先行、搭客運租車優惠 防疫不能大意 盧秀燕取消春節發紅包行程 (中時 ) #鄉親 #廟宇 #福袋 #發放 #優先 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 在地企業寒冬送暖 逾百弱勢受惠 14:162021/01/19 寶島 防疫優先 林智堅：停辦是主選項 04:102021/01/19 生活新聞 優先布局ESG企業債 外資續湧入 陸債看俏 04:102021/01/19 投資理財 疫情再爆發 苗栗踩街、（火旁）龍之夜恐取消 17:582021/01/19 生活 直播》台灣燈會31年來首停辦 林智堅曝取消3關鍵原因 13:052021/01/19 政治 全聯超狂福袋2／12開賣 保時捷、特斯拉都送 15:132021/01/19 生活 傳拜登就職首日就開鍘 美加Keystone XL油管計畫將撤銷 04:102021/01/19 全球財經 美國第二輪紓困12/29開始發放 資誠提醒1事 16:292021/01/19 財經 避免群聚染疫 盧秀燕取消中台灣燈會 17:502021/01/19 生活 防疫優先 日月潭環湖路跑延期 19:102021/01/19 體育 避免大型群聚染疫 盧秀燕宣布：中台灣燈會取消 17:012021/01/19 生活 生活熱門新聞 部桃群聚再增4確診 這1例讓前台大醫頭皮發麻：不要去今天開幕的店 - 生活 入夜再冷一波 這天鋒面報到 全台連雨3天 - 生活 消基會報告出爐！口罩大廠中鏢消費者錯愕 - 生活 楊志良開除說沒錯？急診醫點名1行為：離開台灣 - 生活 國防部下令官兵別去桃園 網驚事情不單純：陸軍5大部門全在那 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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