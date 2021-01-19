一名女顧客從外送平台點鹽酥雞，收到時因為份量太少，怒給店家負評，而店家也出來喊冤，表示真的沒有少給，也向女顧客解釋過，卻還是收到負評，店家吐苦水同時，也PO出鹹酥雞份量照片自清，結果網友一看照片，反而替女顧客說話，驚呼「這樣的份量真的很貴呀」！

老闆收到負評相當無奈(圖片取自/爆廢公社二館)

一名鹹酥雞店老闆在臉書社團「爆廢公社二館」PO文吐苦水，日前一名女顧客用外送平台點了180元的超值綜合餐，沒多久女顧客打電話到店裡，詢問180元的餐點，究竟是多少肉，原PO則回答「還蠻多塊的」，但女顧客卻說她的餐點裡只有7、8塊肉。

老闆PO照片自清，反被網友酸很貴(圖片取自/爆廢公社二館)

聽到這句原PO覺得不可思議，向女顧客解釋不可能，強調「我有監視錄影，妳可以來看看，我是用磅秤給的量，因為我上一單也是這份量，所以不可能只有7、8塊肉的量」，接著表示如果顧客找機會到店裡，可以直接在補給她一包180元的餐點。

最後女顧客回應「看客服怎麼處理」，掛電話後仍給店家負評，讓原PO相當無奈，同時附上店內60元、以及180元鹽酥雞的份量照片，認為客人收到的量應該是60元，不可能是180元的數量。文章曝光後，有些人猜測，可能是外送員偷吃，建議以後包裝還是要用膠帶封死。

不過大部分網友看到照片，認為原PO店裡賣的180元鹹酥雞，看起來確實只有7、8塊肉沒錯，這樣要價180元「實在有夠貴」、「180這樣真的很貴，還不如60買三次」、「店家覺得這樣算多，但客人覺得很少」、「誤會外送員了吧」、「用秤的最貴了」。

(中時新聞網)