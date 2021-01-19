「貧窮限制了我的想像，有錢好像真的可以看到更多不一樣精彩的世界」。一名女大生發文表示，她參加社團後，碰到了和自己生活圈截然不同的人，全身都是名牌，高級飯店一晚好幾萬元，錢花下去也不心疼，更表示一瓶香檳6到7萬元，對方也毫不手軟，種種生活上的差異，讓原PO大嘆，不同的價值觀，真的很難和對方成為朋友。

原PO今(19日)在PTT上發文表示，最近參加社團，遇到了和自己生活圈差異相當大的同學，在聽對方分享生活經驗的過程中，時常讓她大開眼界，「香檳6、7萬花下去，高級飯店一晚好幾萬也住， 疫情前也是國外到處跑」。聽完後她心中出現淡淡的哀傷，對方的人生可以說是要什麼有什麼，讓她認為，自己怎樣都追不上。

原PO坦言，自己在金錢方面過的比較辛苦，而這位同學分享的生活經驗，讓她直言，貧窮真的限制了想像，「原來不是每個人一醒來，都是汲汲營營工作、為錢苦惱，這樣的生活方式真令人羨慕...」原PO也說，畢竟對方有的生活體驗她無法體會，「沒有共通可以做的事，想更熟一點應該很難，距離感超重」。

貼文發出後，有網友回應，「可是像你我的還是佔大多數」，讓原PO表示，難怪會有種刷新三觀的衝擊感。此外，不少網友則分享，其實很多有錢人都很低調「我認識的有錢人都滿低調的，全身名牌的反而是比較low的那種」、「我認識的有錢人也沒這樣花的，很少啦」、「有錢人有很多低調的，只是會不小心語出驚人」。

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(中時新聞網)