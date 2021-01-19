日本演員松重豐1月19日逢58歲生日與他相關的各個主演戲劇節目與播出平台，包含《今日的貓村小姐》、《孤獨的美食家》《Unnatural》等都在推特上發文「Happy Birthday」。

他在FM橫濱的廣播節目《深夜的音樂食堂》（@FM847yashoku）當天po初送給松重捧著電台致贈的蛋糕模樣，照片中松重略顯害羞，獲一大票聽眾留言祝賀他生日快樂。

而他正播出中的《Byplayers-配角森友會100天-》也不例外，官方推特上預告「本周播出的第3集中，松重先生也將擔任旁白」。

演員生死鬥《森友會100天》笑翻業界人

《Byplayers》系列推出第三彈，業內收視率號稱超過30%，描述2020年夏天因疫情東京的攝影棚不堪負荷，各大電視台只好協商將各自的一部連續劇，移師至地處偏遠的森林攝影棚「配萊塢」，並限制100天內完成拍攝。

劇組磨擦、演員明爭暗鬥風起雲湧。該劇集結超過100名知名演員自黑惡搞，影視業界人士看來痛快爆笑。松重豐演技不在話下，老神在在時而旁觀、時而下場攪和，令人更好奇他接下來到底會使出什麼把戲。

(中時 )