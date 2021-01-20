桃園市議員王浩宇罷免案通過後，緊接著就是將在2月6日登場的高雄市議員黃捷罷免案投票。從去年清捷行動展開、罷免案成立到即將投票，黃捷一改過去傲慢的態度，雖與罷捷正面對決，但言行也顯得低調許多。資深媒體人謝寒冰表示，要罷免黃捷真的很困難，她很聰明，但至少要讓她嚇出一身冷汗，才能讓其他民代有所警惕。

去年「清捷」行動展開時，黃捷嗆說鳳山的「鳳」沒那麼好寫，要推動罷免不簡單，罷免推動後又表示，家人也開玩笑說希望她被罷免，因為太累終於有機會休息。當二階連署要通過時，她才透露有點小驚嚇、太輕敵了。

資深媒體人謝寒冰表示，要罷免掉黃捷很難。（資料照／范佐意攝）

謝寒冰在TVBS節目「新聞大白話」中表示，黃捷一開始就跟陳柏惟、王浩宇一樣，非常「秋（囂張）」，覺得不可能被罷免，但現在發覺情況不對，連署書遠遠超過需求，所以她真的嚇到，「加上王浩宇被罷掉」。

不過想要罷免黃捷不簡單，謝寒冰分析，因為黃捷比另外兩人都聰明，並舉例，王浩宇死到臨頭還一直故意製造有的沒的新聞，陳柏惟到現在還在講幹話，黃捷則開始裝小女生、裝可憐，博取同情，同時很快樂去市場發春聯，跟婆婆媽媽拍照，所以要罷免她真的極度困難。

謝寒冰認為，重點不在於難不難，這是表達民意的時候，特別是在高雄市議會表決萊豬議題時，黃捷卻落跑，是很多民眾無法接受的，至少也要讓她嚇出一身冷汗，才可以讓其他民意代表知所警惕。

(中時新聞網)