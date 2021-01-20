【愛傳媒陳朝平專欄】部立桃醫院內群聚感染持續擴大，不少網友大讚前衛生署長楊志良的「開除說」是真知灼見。

急診科醫師謝宗學反嗆，台灣某些人像「打雞血」一樣興奮，開始在網路上帶風向，他倒想問問那些成天希望防疫出現破口的人，覺得現在哪一個國家防疫做得比台灣好？要不要離開台灣到其他國家生活？

謝醫師弄錯了！像「打雞血」一樣興奮的，不是別人，正是那些肆意攻擊、霸凌楊志良的網軍。

沒有希望台灣防疫出現破洞，沒有人希望醫院出現群聚感染，更沒有人希望台灣疫情爆發。

問題是，疫情肇始迄今，口罩之亂、入境之亂、疫苗黑箱，機師染疫、境外移入，層出不窮；到今天，國產快篩試劑不見蹤影，核酸檢測靠進口，全球最貴，還敢夸夸其言說台灣核酸檢測最準？

陳時中的傲慢、雙標、耍特權，桃醫醫生要核酸檢測，不得其門，陳時中感冒發燒，卻可享受二採待遇？檢測期間居然還違背防疫規範，主持記者會？

到如今第一線的醫護人員沒有新冠疫苗可供注射，卻要面對日益嚴峻的疫情，試問急診醫師謝醫師，這樣的傲慢防疫OK嗎？這樣的衛福部長OK嗎？

桃醫醫生案838過專業訓練，剛協助過確診病患插管，卻帶著同院的護理師女友滿街趴趴走，這樣的行為難道不該檢討嗎？桃醫是衛福部指定的防疫醫院，管理出現了漏洞，難道不可以質疑規勸嗎？

以濟世救人為職責的醫護人員，應該是聞過則喜，過則勿憚改。如今台灣，上自總統，下至醫護網軍，則是聞過則怒，怒則詭辯、辯則互罵，不願就事論事，只顧捍衛自己人。這樣繼續下去，台灣的防疫怎能讓人安心？

對了，順帶一提，根據美國霍普金斯大學的資料顯示，考慮人口、幅員、醫療科技水平、國民經濟所得，越南的防疫成績，不在台灣之下。

如果咱們的官員和網軍，平心靜氣地環顧全球的防疫成果和疫苗研發成就，或許還會「發現」，中國大陸的防疫表現，可是相當傑出的呢！

他們核酸檢測，迅速有效率，價格也親民，他們的醫護人也已開始全面接種疫苗了，迄今為止，也幾乎沒聽到哪個滯留大陸的台胞、台商，因為染患新冠肺炎而魂歸異鄉的呢！

作者為資深媒體人

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(中時新聞網)