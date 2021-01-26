桃醫醫護合唱抗SARS神曲《手牽手》：我們受傷了但不會倒下。

由86位藝人合唱的抗SARS公益單曲《手牽手》當年振奮人心，桃園醫院近日也集結眾多遭隔離的醫護，自拍影片串成歌曲26日放上網路，強調桃醫1年多來為台灣擋了許許多多子彈，「現在我們受傷了，可我們不會倒下！」希望大家一起寫下歷史，也喊話拜託大家：「等我們站起來！」

部立桃園醫院爆發院內群聚感染事件已長達2周，累積15例確診個案，指揮中心擴大匡列人數至5000人，引起民眾人心惶惶，桃醫護理師與各界醫護人員共同演唱抗SARS公益單曲《手牽手》，發表醫護人員的心聲，共同對抗新冠肺炎疫情。

影片40秒時，桃醫副院長王偉傑也獻聲演唱，歌詞「沙漠中的一滴淚，化成率中的湖水」，影片動人心弦，讓民眾感同深受，除了桃醫的醫護人員外，也有長庚、大學眼科等院所的醫護人員，共同出現在影片中、獻聲演唱。

該發表影片的護理師也在文章中談到，到桃醫已經一年，防疫戰士們抗戰了整整一年，「我們為台灣擋下了許許多多子彈」、「現在我們受傷了，可我們不會倒下」，也坦言身為桃醫的一份子，要和大家一起寫下歷史，最後也呼籲民眾「我們不逃，你們握牢」。

(中時 )