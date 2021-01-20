北市府召開記者會

蔡政府開放萊豬後，後續是否再開放日本核食，國人也高度關注。而針對日本核食議題，柯文哲日前接受日媒專訪時表態，直言應進行科學驗證後，進口安全無虞的食品，但包裝上必須註明產地、來源。他今(20日)也公開表明，強調不管對美豬、核食，其實都應該用同一套標準，那就是「源頭管理、明白標示。」

日本《產經新聞》昨（19）日刊登柯文哲受訪內容，其中日本核食議題，柯文哲認為應進行科學驗證後，進口安全無虞的食品，但包裝上必須註明產地、來源。

柯文哲今強調，不管對美國、日本、萊豬、核食，其實都應該用同一套標準，就是「源頭管理、明白標示」，過去會提出這兩點，就已經想到日後萬一核食要進來，就可以用同套處理，現在對美國不設防，將來很難跟日本交代。

柯文哲直指，若是對美國都不設防，那麼未來日本會覺得「台灣對美國沒設防，卻對我限制這麼多」，有時候不要為短期利益犧牲長期利益，更不要因為政黨利益，犧牲國家利益，政策要有一致性。

不只如此，柯文哲強調，「源頭管理、明白標示」，要有一套管理標示，政治有時候要長遠規劃，省的很多後來麻煩，不要變成短期操作作法。

(中時新聞網)