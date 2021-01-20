受疫情影響，宜蘭縣政府昨晚宣布停辦歡樂宜蘭年，宜蘭市也取消宜蘭大拜拜席開500桌的「呷辦桌」，今天（20日）宜蘭市長江聰淵表示，500桌就有5000人要一起共同用餐，他坦言，防疫一旦出現破口「我們很怕很難去收拾」，除了「呷辦桌」之外，也會向今年主辦單位宜蘭市城隍廟「強烈建議」停辦遶境。

今年宜蘭大拜拜系列活動「呷辦桌」在農曆2月8日舉辦，江聰淵指出，從時間上來看，就是國曆3月份、元宵過後，「呷辦桌」規模是500桌以上，且有很多外地或外地返鄉的鄉親參與。

他表示，在這時間點為防範疫情蔓延，因此斷然決定「呷辦桌」取消；宜蘭大拜拜除了「呷辦桌」還有遶境活動，會「強烈建議」主辦單位宜蘭市城隍廟取消遶境，用宗教科儀的方式來祈求城隍爺保佑平安。

廟方表示，宜蘭市城隍廟對防疫工作相當重視，是否停辦遶境活動，會待內部會議後決定。

(中時 )