麥當勞鎖門暫停營業。（蔡依珍攝）

確診護理師和丈夫足跡遍及桃園區，廣德海鮮餐廳桃園大興店業者直呼看電視才知，錯愕不已，宣布晚間停業，麥當勞三民店也宣布下午三點半開始停止營業全面消毒，12名員工12天自主管理。

「很錯愕啊！」廣德海鮮餐廳桃園大興店業者表示，18日有接到衛生單位通知有「高危險者」曾到餐廳用餐，但並明說是確診者，直到下午在中央流行疫情指揮中心記者會直播下被點名，才知餐廳也是活動足跡之一。

「這個年可能不好過了！」業者擔憂年前恐有一波「退訂潮」，強調一直都有按照防疫標準消毒、量體溫，18日起連2日也有加強消毒，宣布今晚餐廳暫停營業，再度進行全面消毒，10位員工全依照衛生單位指示進行自主健康管理。

麥當勞桃園三民餐廳也有確診者足跡，原本下午還正常營業，也在中央宣布後下午3點半停止營業。

麥當勞指出，配合中央流行疫情指揮中心疫調，麥當勞桃園三民餐廳於18日接獲桃園衛生局通報，有確診個案至該餐廳外帶餐點，該餐廳除於當天打烊前依照「餐廳防疫執行要點」加強清潔，打烊後全店消毒，20日下午也停業消毐，確保環境衛生，以及員工與顧客的安全健康。

該店16日21：10-21：30期間上班的12名員工，已於18日立即進行自主健康管理14天 至31日，期間除配合桃園市衛生所至餐廳疫調及衛教，營運主管並持續進行員工關懷，同時由麥當勞職業安全衛生管理部提供自主健康管理衛教及必要之協助。

(中時 )