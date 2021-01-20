三商壽(2867)公布2020年獲利自結數，雖然去年第4季面臨台幣持續升值不利因素，但公司積極伺機實現股債資本利得，單季再度轉盈，達到11.5億元，獲利來到全年高峰，累計2020年稅後淨利達15.1億元，每股盈餘0.63元。

三商壽去年以投資型商品及保障型商品為銷售主力，全年新契約保費收入275億元，總保費收入1,335億元，其中分期繳投資型商品新契約保費較2019年成長30.2％。商品策略除降低利率相關風險、累積穩定的手續費收入外，也有助於穩健財務結構。

至2020年底三商壽淨值為422億元，淨值比3.45％。分類至攤銷後成本之債券未實現利益餘額約702億元，較2019年底增加逾334億元，總資產達1.34兆元，年成長6.0％。

三商壽表示，除強化投資與資產配置以追求財務穩健，也將在推動投資型與保障型商品銷售、發展業務員通路與提升客戶體驗等各面向著力，三商壽也是目前中大型保險公司中唯一擁有「投資型保險商品業務員」持照率近80％的業務部隊，提早轉型的優勢有望逐步顯現。

(時報資訊)