中華電信（2412）26日公布2021年全年四季簡式合併財務預測。全年區間合併營業收入為2,092.6～2,097.2億元，營業成本及費用合計為1,675.8～1,676.6億元，稅前淨利為420.8～436.1億元，歸屬於母公司業主之淨利為326.0~340.9億元，每股盈餘4.20～4.40元。

董事長謝繼茂表示，展望2021年，公司將延續『5G+轉型雙軸並進』的營運主軸，促成『全民升級、百業升級、工業務管理升級』，並結合投資與併購，提升公司競爭優勢，以掌握後疫情、前瞻2.0建設與中美科技變局等成長契機，並在獲利優先的原則下，慎選優質專標案，持續開創業務佳績。

謝繼茂強調，中華電信將「加速加量」建設5G網路，發揮我們最大頻寬和最佳頻段的優勢，積極拓展5G企業專網，並與企業夥伴共同發展5G智慧應用，不僅確保5G品質與網速第一，並拉升行動業務營收，帶動資通訊業務成長，寬頻升速及三網整合策略可望提升用戶平均貢獻度，促成營收成長，MOD自選餐結合如東京奧運等熱門運動賽事，將推升客戶數成長，帶動MOD與廣告營收向上。

謝繼茂強調，未來，中華電信將投資核心業務、開拓新興業務與全力支持政府科技防疫，為股東、客戶、社會與員工創造價值。

2021年度合併營業收入預測數2,092.6～2,097.2億元，較2020年度自結數增加16.5～21.1億元，約0.8％～1.0％，主要係行動通信、網際網路、銷貨收入及MOD營收增加及爭取數位經濟新興業務商機，抵銷語音服務持續受VoIP取代及國內資通訊基期較高之影響。

2021年度合併營業成本及費用預測數1,675.8～1,676.6億元，較2020年度自結數增加7.3~8.1億元，約0.4％～0.5％，主要係5G開台後使商品成本、特許權攤銷及折舊等業務及維運成本增加，抵銷資通訊專案成本及特許費減少。

營業淨利預測數較2020年度自結數減少6.4億元～增加1.5億元，約減少1.5％～增加0.4％。稅前淨利預測數420.8～436.1億元、歸屬於母公司業主之淨利為326.0～340.9億元、每股盈餘預測為4.20～4.40元，較2020年度自結數分別減少7.6～增加7.7億元、減少8.2～增加6.7億元及減少0.11元～0.09元。

另外，取得不動產、廠房及設備等資本支出為431.5億元，較2020年增加195.5億元，主要係5G擴大建設、IDC機房擴建、新建海纜、PSTN IP化及MOD平台加速汰換等策略投資及無形資產的變動。惟2020年度以473.7億取得5G執照，故2021年取得重大資產較2020年減少268.3億元。

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