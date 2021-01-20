威爾佛提在《通靈駕訓班》獻祭過程屢遭大齡剩女玫瑰攔阻。（海鵬影業提供）

笑霸本屆金馬觀眾排行榜的奇幻喜劇《通靈駕訓班》（Extra Ordinary），昨晚（1／19）於信義威秀影城舉辦首映，除邀請曾入圍金馬新演員的邱志宇扮成片中「魔王」，更出動一對「幽靈」造勢，紅不讓程度令觀眾欣喜若狂、熱烈狂追合影。以《消失的情人節》提名金馬影后的大霈（李霈瑜）也應邀出席欣賞，她看完表示超愛該片，「每個角色都真誠可愛又很好笑」。大霈之前也演過喜劇，很早就想看《通靈駕訓班》，無奈金馬影展搶不到票，終於看到讓她「笑得非常開心」。該片狂掃全球四大奇幻影展觀眾票選獎，國片票房冠軍《孤味》導演許承傑，賣座鬼片《女鬼橋》導演奚岳隆，以及剛入圍鹿特丹影展《揭大歡喜》導演陳宏一看完也都大呼「太瘋狂」。許承傑更大感有趣表示「台灣也該來拍一部」。

這部顛覆傳統鬼片、讓觀眾笑翻的奇幻喜劇《通靈駕訓班》，劇情描述一個具有通靈能力的大齡剩女玫瑰（梅芙希金斯Maeve Higgins飾），為拯救駕訓班客戶的女兒免遭撒旦獻祭，展開一連串爆笑的驅魔行動。片中荒謬卻迷人的搞怪演出，狂戳觀眾笑穴，不僅勇奪美國爛番茄98％超高期待度，更笑霸金馬影展觀眾排行榜。

以《台北物語》爆紅的男星邱志宇，不僅二刷該片，更化身片中好萊塢影星威爾佛提（Will Forte）所飾演的「魔王」角色，大談自己的「驅魔」經驗。原來邱志宇前年應邀赴菲律賓拍廣告，有天在旅館開網路直播，竟有會通靈的女粉絲跟他說，「你有粉絲還讓女生躺在床上太過分了」，他才驚覺撞鬼。更誇張的是，該女鬼還尾隨他搭機回台灣，直到他去行天宮「驅魔」才悻悻然離開。由於靈異經驗不少，邱志宇日前更發願「2021年就是要拍鬼片」，吸引許多粉絲狂按讚。《通靈駕訓班》將於周五（1／22）全台上映。

(中時 )