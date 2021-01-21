台灣是世界上著名的飲料王國，走到哪都有好喝的手搖飲料供選擇。但現代人為了追求健康，但又想品嘗飲料美味，不少人在點手搖飲料時，會盡量改喝「鮮奶」做成的飲品。但這些店家標榜飲料使用「鮮奶」，就是真的鮮奶嗎？有專家指出，飲料店家所用的牛奶，多半是營業用的牛奶，這和消費者認知的鮮奶可能會有誤差，市面上的牛奶種類有分很多種，民眾可透過一些方法辨別，才能知道自己喝的「鮮奶」飲料製品，是不是喝到真正的鮮奶。

常分享咖啡知識的YouTube頻道「元食cafe」，日前透過影片拍攝介紹提到，要分辨自己喝到的是鮮奶還是牛乳，最主要方法，就是從「產品名稱」觀察。影片中提到，食藥署規定，成分為100%生乳，才能被叫做鮮奶；如果飲品外觀名稱是寫「牛乳」，則表示該飲品主要原料是牛奶，但有經過一些加工調味；另外，也可藉由行政院農委會的鮮奶標章，來認明喝到的是否為真正的鮮奶。

「元食café」也提到，牛乳品質可能受到季節、乳牛吃的飼料等因素影響，所以大型加工廠收集生乳後，會先把乳脂肪、乳蛋白分離，再依需求把乳脂肪加回來，以穩定鮮奶的品質。如果有部分乳品品牌，標榜是「無調整」，這會更接近天然的牛奶，但相對其品質也會比較不穩定。

而對一些像是咖啡店家、或手搖飲料店的商家來說，牛奶類的飲料，他們會選用「咖啡專用牛奶」或「營業專用牛奶」，還有使用名稱很籠統的「自然牛奶」當牛奶添加，這些所謂的牛奶，乳含量多半都未達100%，成本也比真的鮮奶低，雖然不代表喝了就不健康，但這可能跟消費者期待的「鮮奶」，還是有落差，建議還是要明確標示，以免引發消費糾紛。

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(中時新聞網)