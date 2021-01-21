部立桃園醫院院內感染已延燒到社區，國防部前晚下令全國官兵勿到桃園，澎湖縣、雲林縣及苗栗縣也相繼要求，員工非必要不要到桃園巿，防疫學會理事長王任賢呼籲，指揮中心應著手擬訂封城計畫，提前做好準備。

桃園醫院群聚感已擴散到社區，國防部及部分縣巿政府已下達，盡量不要到桃園的指令，封城相關討論急速升溫，據《聯合新聞網》報導，防疫學會理事長王任賢說，講封城絕對不是恐嚇，就目前狀況而言，疫情仍在還在控制中，但如果突暴增確診人數，就有封城的必要， 因此建議指揮中心事先擬訂封城計畫。

台大兒童醫院院長黃立民前提出封城三大條件，包括社區感染進入第四波、社區感染者達一定人數、無法釐清感染源。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨則坦承，整體事件是院內感染比較嚴重，現在防疫停留在因境外移入導致的零星社區感染，希望建議大型活動停辦或延期；至於桃園是否需要封城？會視需要匡列的區塊來宣布。

但陳時中也提醒，這次感染範圍比較大，呼籲民眾提高警覺，隨身攜帶酒精，避免去人多擁擠的地方，勤洗手是公共衛生重要的事情。

(中時新聞網)