台鐵27日爆出有女性車長接獲桃園市衛生局電話，因去過桃園地區的某醫院就診收到居家隔離通知書，桃園市衛生局澄清該車長為案889相關接觸者，沒有其他醫院「紅區」匡列情形。被指涉的醫院27日中午也緊急發出聲明，指出絕無院內感染，院內一切作業如常。

該醫院指出，桃園所有醫療機構都因中央疫情指揮中心在24日發布決定擴大疫調採檢及居家隔離，匡列有直接或間接接觸桃醫病患足跡疑慮的民眾，外傳案889、890目前在院內接受治療也非事實，請民眾可以放心就診。

該醫院指出，自中央疫情指揮中心擴大採檢日起，院方已在另一區域開設「部桃特別門診」，把部桃患者與一般民眾完全分流，全院也依桃園市衛生局規定11家責任醫院實施每周全院消毒，目前院內環境是相對乾淨安全的，這幾天本院門診、住院、手術及檢查的病患數及作業流程一切如常。

該醫院說，防疫是全民的責任，身為醫療同業沒有選擇戰場的權利，防疫視同作戰，身為桃園市11家責任醫院之一，需團結一心在市府的指揮下維護整個桃園市民的就醫需求。

該醫院表示，桃園的各責任醫院不求掌聲，只請大家不要以訛傳訛打擊願意挺身而出的醫療機構，最重要的是此類不實的消息會嚴重打擊醫護同仁士氣，防疫是一場持久戰，類似桃醫的情況有可能會發生在任一醫療機構，若各機構為了自保而有所保留支援力度，將會影響全市整體防疫戰力，絕非民眾之福。

(中時 )