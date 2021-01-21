李中建議將入境者集中在特定隔離區域，不要以鄰為壑增加社區感染風險。（陳世宗攝）

「防疫形同作戰應堅壁清野」。台中市議員李中21日舉行記者會，要求中央防疫要料敵（病毒）從嚴，應該採取堅壁清野政策，將入境者集中在特定隔離區域，不要以鄰為壑增加社區感染風險；他要求台中市政府儘速向國防部申請成功嶺營區作為集中隔離場域，隔離結束後再回到社區市民才會安心。

李中說，中央防疫中心近日開始要求入境有3日內，新冠病毒採陰證明；但3日內陰性不代表沒有染疫，現階段要回來過年的人非常多，雖然入境選項上有防疫旅宿以及自費入住集中檢疫場所，卻因已經額滿導致入境者，只能選擇自宅或親友住所1人1戶選項，將讓可能染疫風險直接進入社區。

李中指出，這些住在社區的入境者，入境時可能沒有還沒有症狀，但假使真有帶原者他們回到社區後，每天帶食物給他們吃的人員、垃圾處理人員、第一線的民政訪視人員，這些可能的接觸點都會讓病毒擴散，社區其他人員更可能暴露在風險中而不自知。

李中表示，自從去年新冠肺炎發生至今已經1年多，中央與地方政府卻依然無法準備妥當充足的防疫旅宿或隔離所。防疫就是要堅壁清野，古時候有疫情發生，不管有沒有染疫，就是要在城外居住一段時間才能進城。地中海的義大利，則是要求要在小島留置1個月才能進入本土。

李中強調，現在亡羊補牢還來得及，他要求台中市政府儘速與國防部協商，將成功嶺部分營區劃作隔離區域，讓入境者先進入營區，集中供給防疫資源，等隔離時間結束後，再讓無症狀的人回到社區，將可能的風險，隔離在社區以外，讓社區民眾免於恐懼。

李中呼籲中央防疫中心，不要以人廢言，要能聽得進建議，採取堅壁清野政策，不要以鄰為壑，讓第一線的醫護人員與民政人員疲於奔命。

(中時 )