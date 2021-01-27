李李仁出席台少盟與全家便利商店合作的逆風少年大步走公益零錢捐行動。（台少盟提供）

李李仁27日擔任台少盟與全家便利商店合作的逆風少年大步走公益零錢捐行動代言人，被問及前陣子遭爆料他為了女兒荳荳發生球場飆罵事件，他苦笑說「早就沒事了」，強調「我做錯事就是道歉，其他沒錯的，也沒什麼好解釋」，老婆陶晶瑩會開直播是因為被爆料的是她沒做的事所以才出來解釋，「我有跟她說對不起，因為我的舉動影響到家人」，女兒荳荳也跟他說了一些很貼心的話，鼓勵了他，讓他聽完當場淚流不止，「我有這麼愛我的女兒，我願意為她做任何事」。

相對於荳荳明顯偏愛打籃球，兒子小龍則是功課還不錯、頭腦反應很快，他笑說，前陣子幫兒子報課輔班因為球類、戶外活動都已經被報名完了，小龍只好報了一個縫紉課，全班只有他一個男生，但他也縫了自己很喜歡的豆豆龍，「他以前跟著媽媽打過一陣子毛線，但也會跟我去打球，動靜皆宜，是滿好的小孩，不管什麼都願意嘗試一下，如果叫我女兒去上縫紉課，她應該會翻臉！」

李李仁在活動上呼籲各界在疫情時刻，一起幫助失學失業逆風少年勇敢大步走。他透露自己年輕時也曾是逆風少年，曾經失學也曾失業過，後來靠著半工半讀完成學業，他以過來人身份感嘆地說：「青少年都是白紙，可能成為國家棟樑、社會主人翁，如果不小心走偏，也可能成為社會負擔與壓力，這只是一線之隔。」

他說小時候因為家境不是很好，窮到媽媽也沒辦法負擔學費，他只能高中先休學，後來靠著半工半讀完成自己學業，所以特別有感，當青少年需要幫助卻得不到時會很徬徨，「如果當時有得到一些幫助，會覺得很溫暖，不會那麼害怕」。

被問過年計畫，他說就是都好好待在家吧，希望疫情在過年這一波後可以好轉，讓大家生活正常，本來他想帶家人到中南部過年探訪親友，現在也不敢去了，因為這一波很重要，要守住比較重要，呼籲大家還是要保守一點，不要因為一時玩樂，反而在未來必須付出更大代價。

(中時 )