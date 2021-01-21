駐美代表蕭美琴接受「第59屆美國總統就職典禮」主辦單位「就職典禮國會聯合委員會」邀請，代表我國政府出席在美國國會西草坪舉行的美國總統拜登、副總統賀錦麗宣誓就職典禮。國民黨文傳會副主委鄭照新在臉書發文表示，他從不懷疑蕭大使的能耐，呼籲蕭美琴要轉達民意，與拜登政府重新協商萊豬議題。

鄭照新發文說，「蕭大使的能耐，我從不懷疑」，他所期望的是蕭大使能善用能耐，在就職後與拜登政府請求萊豬議題重新協商。

鄭照新呼籲蕭美琴一定要轉達民意，「好關係要拿來做對的事」。

(中時 )