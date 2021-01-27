已有214年歷史的國定古蹟陳悅記祖宅，因家族內部長年對古蹟容積移轉及修繕多持歧見，讓修復工作卡關多年。祭祀公業近期提出古蹟修復再利用計畫，但卻讓陳氏家族後人質疑，計畫中包含藉修繕名要求後代子孫搬離祖厝，祭祀公業恐無實質權力。針對長年僵局，台北文化資產守護聯盟今(27)日偕同陳家後人召開陳情記者會，呼籲文化部應主動協助。

台北文化資產守護聯盟代表、台北商業大學兼任助理教授蕭文杰表示，修復古蹟已是各方共識，陳悅記祖宅歷經多年破敗，不能再等。以同為國定古蹟的霧峰林家為參考，也是留部分建築給子孫居住，讓古蹟能活化保存，這是後代陳情中，非常重要的原住戶問題，希望文化部能積極協助，請第三方公正單位監督，並充分諮詢古宅各區住戶意見後，再一同提出計畫。

陳悅記祖宅建立於清朝嘉慶年間，2018年由文化部公告為國定古蹟。陳悅記為來自福建省泉州府同安縣之陳家的公號，由開臺祖陳埰海的長子陳遜言所創設，因陳遜言的四子陳維英長年投入教育，在自宅開設私塾，陳悅記祖宅得來「老師府」的別名。值得一提的是，陳維英的第七代孫為布袋戲國寶大師陳錫煌，陳悅記祖宅也是陳錫煌教導藝生布袋戲的地點。

陳氏家族後人代表陳應宗表示，祭祀公業提出的古蹟再利用計畫缺乏民意正當性，依祭祀公業的權能，僅能規劃家族公共空間，如果要規劃到家族成員家庭空間，則要取得家庭成員授權與同意，遑論讓居住於古宅的後代搬出祖厝。

淡江大學建築系副教授黃瑞茂則建議，文化部可先針對古宅公共空間與住戶共識高的區塊優先補助經費進行修復，「近年來文化部也做一些努力，但似乎在部長轉換過程中就停滯了，既然指定為國定古蹟，希望能再積極幫忙溝通。」

文化部文化資產局古蹟聚落組組長張祐創表示，前任部長鄭麗君或現任部長李永得，均希望積極推動修復陳悅記祖宅，作為主管機關立場，文化部責無旁貸，會再了解住戶意見及協調。時代力量立委陳椒華則說，會再轉告李永得，請他關心陳悅記祖宅修復後續。

祭祀公業代表管理人陳惠玲表示，其實祭祀公業也持續努力，希望將事情導向正軌，請後代子孫暫離祖宅，修繕完畢後，子孫當然也能回來居住。後續如何啟動修復計畫，也可以召開公聽會集思廣益討論。

(中時 )