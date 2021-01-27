蕭勤作品多展現道家、宇宙的哲思。（尊彩藝術提供）

作為戰後第一批遊學海外，真正進入西方世界美術前線的畫家，今年85歲高齡的蕭勤，50年代推動台灣當代藝術，並作為在歐洲推動中西方當代藝術交流的第一人，蕭勤回顧自己當時以道家、禪宗哲思入畫「這選擇是對的」。

年輕時跟隨李仲生學習，與李元佳、吳昊、夏陽、陳道明、歐陽文苑、霍剛、蕭明賢等創立「東方畫會」，人稱「八大響馬」，而東方畫會能進入西方藝術圈視野，蕭勤隻身在歐洲奔走引介，參與大大小小15次展出功不可沒，他回憶當時「在歐洲一個人要辦這些事，要解決的問題很多。只有我一人，只能把大家的畫從畫框拆下來，背著坐火車，到目的地展場再一件件自己釘畫框。」

「我一輩子受道家影響，在國外時和外國人比，就是要用中華文化，做自己最重要。」蕭勤旅居米蘭期間，與義大利藝術家卡爾代拉拉、日本雕塑家吾妻兼治郎等人發起「龐圖國際藝術運動」以一種新型態的跨國主義風靡歐洲各地，他也以書法及道家的宇宙觀，在西方醞釀出屬於自身文化內涵的抽象藝術。

蕭勤的父親是知名音樂家，上海音樂學院創辦人之一的蕭友梅，然而卻在他5歲時離世，母親也在他10歲時病逝，他打趣自己當年毅然遠赴西班牙深造，和自幼寄養於親戚家而無歸屬感有關。

獲西班牙政府獎學金赴巴塞隆那，卻有感於當時的藝術氛圍不是自己喜歡的，蕭勤毅然放棄獎學金，隻身到馬德里闖盪，「那時身上一毛錢都沒有，寫專欄、賣畫，餐廳賖帳，還好每到月底總能賣出一張畫籌得吃飯錢。」在歐洲生活60年，如今蕭勤認為巴塞隆那是自己最喜歡的城市，「有自己的文化傳統，看似保守，但卻能與人深入交往。」

今年逢蕭勤85歲生日，近期除了在台北尊彩藝術中心推出其《大炁祥和》個展，月底亦在高雄立市美術館將推出茜《象外．圜中—勤勤八五大展》，各呈現其多樣的創作面貌，台北展出另有其陶球新作，以陶球象徵地球，蕭勤在球體上繪畫並寫上書法，以「字」意味著簽章，以「圓」期許世界進入和諧、歡樂的境界。

(旺報 )