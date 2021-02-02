國民黨前立委孫大千今早在臉書指出，從台灣遲遲拿不到疫苗，國人應認清楚兩個殘酷的事實：民進黨派系利益之爭，成事不足，更敗事有餘，還拖累台灣人民；去年送外國口罩、轟轟烈烈上演的「Taiwan can help」，只是民進黨熱臉貼冷屁股的大內宣。

孫大千說，歐盟和WHO為了疫苗出口的問題槓上了，短時間之內，台灣恐怕也指望不上歐洲的疫苗。另外一方面陳時中口中500萬劑疫苗採購的談判恐怕也破局了，連原本謠傳在3月底可以有10萬劑疫苗進入台灣，供醫護人員施打，最後也被證明是空歡喜一場。

他說，顯然，世界各國都忘記了過去曾經收過台灣多少救命口罩，民進黨拼命宣傳，來自各國的感激，更是經不起考驗。

孫大千說，民進黨政府是以為台灣人民都得了集體失憶症嗎？早在去年年中，陳時中就向國人宣示，針對疫苗採購，政府已經在積極進行當中。

他指出，事實上，去年7月份時，疾管署透過東洋和BNT針對3000萬劑的疫苗採購，早就完成了供貨協議，內容包含了交貨時程和購買單價。但是在民進黨內某派系介入之後，這一切的努力都付諸東流。

孫大千強調，台灣人民應該認清楚兩個殘酷的事實：第一，民進黨內的派系利益之爭，不但成事不足，更敗事有餘，還拖累了台灣的人民。第二，去年轟轟烈烈上演的「Taiwan can help」，最後證明了只是民進黨熱臉貼冷屁股的大內宣而已。

(中時 )