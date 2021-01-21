通霄警分局呼籲用路人通過路口時，務必減速、觀察後再通過。（通霄警分局提供）

苗栗縣苑裡鎮社苓、田心等里農地經重畫後，農路呈現棋盤式設計、筆直寬長，農路沒有設置交通號誌，天氣差或入夜後，用路人常因視線不佳發生車禍，警方盤點易肇事路口裝設警告標語與爆閃燈，盼降低車禍肇事率，農曆春節將至，希望讓民眾在「行」的安全更有保障。

苑裡農地重畫區道路設計筆直，且相互垂直交叉，在沒有交通號誌的情況下，用路人難辨認道路狀況，經常發生車禍，通霄警分局今日指出，為改善重畫區交通事故，經苑裡慈和宮出資4萬多元製作，警方於2020年3月起陸續在易肇事路口裝設警告標示及爆閃燈，車禍案件數確實下降，去年比前年少了40件。

不過重畫區每年仍有逾百件車禍發生，讓地方人士憂心忡忡，通霄警分局表示未來將持續針對道路遮蔽物影響交通及易肇事路口（段），裝設警告標示及爆閃燈，提醒用路人注意前方停讓與減速慢行，防制因視覺死角或人為疏失造成車禍。

通霄警分局指出，目前已設置的路口包括苗45線與鎮安11路、苗47線與玉山11路、社柑1路、社柑3路、田中1路、田心7路、玉山9路與玉山12路田中5路與田中32路、140線縣道與田中7路等路口，總計設置42面告示牌、40組太陽能爆閃燈。

依據交通部運研所研究統計，每件死亡交通事故付出社會成本（含醫療成本、司法資源、車輛修理、工作生產力、生活品質降低等），估計約1600萬，每件受傷交通事故付出社會成本120萬元。通霄警分局表示，路口車禍多為行經路口未減速、禮讓導致，呼籲用路人通過路口時，務必減速、觀察後再通過。

苑裡農地重畫區每年發生逾百件車禍，通霄警分局去年起盤點易肇事路口裝設警告標示、爆閃燈防治，21日宣布成果。（通霄警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

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