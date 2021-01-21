研究人員周四發出警告，數據顯示，英國第三次封鎖措施對於遏止病毒傳染，僅有非常微小的影響，管制措施開始的首十天，疾病的傳播為「非常高」，沒有證據顯示有下降。

倫敦帝國學院傳染病研究人員在研究報告中指出，在新冠傳染率實質下降之前，醫療服務仍將在極度的壓力，死亡人數將持續快速地上升。

主持研究的Riley教授指出，目前在醫院的新冠病患數量極度的增多，除非將感染水準壓低，否則無法改善；傳染率沒有正在下降的事實，將導致很嚴重的後果。

英國首相強生在1月5日宣布全國進入第三次大封鎖，酒吧、餐廳和多數學校皆關閉，僅必要商店開放。

Riley教授指出，報告顯示1月6日到1月15日傳染率為1.58%，為去年五月開始該調查以來的最高，此一讀數為去年12月中旬讀數的超過50%。Riley還告誡民眾，不要對疫苗抱有太多寄望，疫苗在短期內只會對傳染率有相當有限的效果。

該REACT計畫的另一醫學專家Elliot表示，新冠傳染病的頑固強硬，部分原因為去年底出現的變種病毒；必須加緊努力，做好公共衛生，帶口罩和洗手，保持社交距離。

英國政府周三公布單日死亡人數為1820人，再刷新有史以來新高，新增病例為3.89萬人，較1月8日的6.80萬人高位有所下降，然仍為高峰數字。

(時報資訊)