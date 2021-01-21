新北市五股區塭子川支流的五股坑溪，上周才剛被民眾檢舉工廠遭偷廢水，今（21）天又民眾拍照檢舉，藍白色的河川讓網友譏稱是「五股版藍眼淚」，新北市環保局派員今天上午7時許獲報前往稽查，發現是上游的天婦羅工廠所排放，除令立即改善廢水處理，並依違反水污染防治法第30條規定最高可處300萬元罰款。
五股坑溪全長6.3公里，因周邊工廠林立，為規避查緝，常有工廠趁雨天偷排廢水，每年民眾陳情污染數量超過30件，被環保局別為重點列管流域，除派加強區域巡查，並搭配「水污染熱區打擊專案計畫」，不定期列管事業放流水採樣及防治設施功能查核。
環保局表示，獲報到場檢測水質，發現溪水呈現不甚明顯的乳白色，立即採集水樣檢測，其酸鹼值pH為6.78、水溫19.9度，急毒性及重金屬等項目均未檢出，持續沿上游尋找可能污染來源；後經沿線巡查發現上游一處礫間有乳狀殘留痕跡，稽查員鎖定排水路後，於民義路巷弄內查獲一食品工廠外圍有相關跡證。
稽查員進場稽查發現，工廠將含大量魚漿及油炸粉之洗滌污水經場內側溝排放至五股坑溪，當場以違反水污染防治法第30條規定告發，依第52條規定最重將處300 萬元罰鍰，現場業者承諾將配合改善。
環保局提醒，近期常有廠房進行年終大掃除，所產生之廢水無論多寡都應妥善處理並符合放流水標準後始得排放，以避免影響河川水體水質；若規模較大者，則應向環保局確認是否達列管規模並申請排放許可，並將清洗廢水納入許可規範一併處理，否則最重將面臨高達2000萬元罰鍰及停工處分。
(中時 )
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