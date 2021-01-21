環保局稽查人員到場採集檢測水質。（環保局提供／李俊淇新北傳真）

稽查人員發現是天婦羅食品工廠將清洗機具後的污水排入河川內所導致變色。（環保局提供／李俊淇新北傳真）

新北市五股區塭子川支流的五股坑溪，上周才剛被民眾檢舉工廠遭偷廢水，今（21）天又民眾拍照檢舉，藍白色的河川讓網友譏稱是「五股版藍眼淚」，新北市環保局派員今天上午7時許獲報前往稽查，發現是上游的天婦羅工廠所排放，除令立即改善廢水處理，並依違反水污染防治法第30條規定最高可處300萬元罰款。

五股坑溪全長6.3公里，因周邊工廠林立，為規避查緝，常有工廠趁雨天偷排廢水，每年民眾陳情污染數量超過30件，被環保局別為重點列管流域，除派加強區域巡查，並搭配「水污染熱區打擊專案計畫」，不定期列管事業放流水採樣及防治設施功能查核。

環保局表示，獲報到場檢測水質，發現溪水呈現不甚明顯的乳白色，立即採集水樣檢測，其酸鹼值pH為6.78、水溫19.9度，急毒性及重金屬等項目均未檢出，持續沿上游尋找可能污染來源；後經沿線巡查發現上游一處礫間有乳狀殘留痕跡，稽查員鎖定排水路後，於民義路巷弄內查獲一食品工廠外圍有相關跡證。

稽查員進場稽查發現，工廠將含大量魚漿及油炸粉之洗滌污水經場內側溝排放至五股坑溪，當場以違反水污染防治法第30條規定告發，依第52條規定最重將處300 萬元罰鍰，現場業者承諾將配合改善。

環保局提醒，近期常有廠房進行年終大掃除，所產生之廢水無論多寡都應妥善處理並符合放流水標準後始得排放，以避免影響河川水體水質；若規模較大者，則應向環保局確認是否達列管規模並申請排放許可，並將清洗廢水納入許可規範一併處理，否則最重將面臨高達2000萬元罰鍰及停工處分。

(中時 )