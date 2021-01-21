衛生福利部桃園醫院醫護群聚感染，警政署長陳家欽21日赴桃園市政府警察局為員警打氣，並頒發慰勞獎勵金，分別由桃園、蘆竹、中壢、龜山、平鎮等分局分局長、刑警大隊大隊長、行政科科長代表接受，以激勵員警工作士氣。

陳家欽說，因應部立桃園醫院近日疫情擴大，警察機關應全力協助相關單位做好疫情調查及居家檢疫、隔離等工作，並叮囑員警執行各項勤務要做好防護工作，也提醒轉知家眷們減少至公共場所或參加大型活動。

警政署長陳家欽21日赴桃園市政府警察局為員警打氣，並頒發慰勞獎勵金。（警方提供／賴佑維桃園傳真）

陳家欽表示，新冠病毒確診之個案均靠警察同仁迅速調查確認接觸對象，提供中央流行疫情指揮中心研析，匡列出應隔離民眾，所以疫調工作是在跟時間賽跑，以能迅速防堵疫情擴大蔓延，桃園市政府警察局第一線員警均能全力以赴，做得非常好，所以特別來為同仁打氣。

他也提醒，員警執勤務必依作業規定程序做好本身防護工作，應勤防護裝備應攜帶齊全。也特別需要交代員警眷屬，無論工作或上學應戴好口罩及勤加洗手消毒，避免至公共場所及參加大型群集活動，以守護家人安全。

警察局長陳國進表示，桃警團隊全力配合防疫單位，不眠不休，積極、迅速、正確協助做好疫情調查、居家檢疫工作，近期協助完成疫調計有機師及及部立桃園醫院確診個案共11案，以利後續防疫作為順利展開。

(中時 )