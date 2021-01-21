台中市警局長楊源明21日上午以廣播宣導「110年加強重要節日安全維護工作」，與聽眾「空中」有獎徵答，並以臉書「TCPB局長室」直播與民眾互動，特別針對新冠肺炎持續升溫，提醒聽眾要進入警察單位洽公時，務必配合戴口罩、量體溫、酒精乾洗手等防疫措施。

台中市「110年加強重要節日安全維護工作」時間自2月3日22時起至2月17日24時止，為期15日，以「治安平穩、交通順暢及民眾安心」為工作主軸，包含「維護金融機構安全」、「民眾(含外僑)舉家外出住居安全維護」、「鉅額提(存)款護鈔」等工作項目，讓民眾感受到警察維護治安、保護人民居家及財產安全的決心。

楊源明呼籲，時值寒假期間青年學子切勿有無照駕駛、騎乘機車未戴安全帽、闖紅燈等違規，提醒家長關心子女假期外出的交通安全。另外也指出春節期間難免餐會飲酒，提醒駕駛朋友如要飲酒勿開車赴宴，可選擇「代客駕駛」、「指定駕駛」等防範措施。強調警方對於「酒駕零容忍」，持續強力執行取締酒駕違規。

有聽眾線上詢問「酒測值0.11mg／L會受罰嗎？」楊源明回答，酒測值超過0.15mg／L即裁罰、超過0.25mg／L移送法辦；但如果發生交通事故，不論酒測值高低都要移送法辦。

臉書「TCPB局長室」全程直播專訪內容，只要在1月24日24時前，在貼文按讚＋留言「春節中警不打烊，交通安全不打折」，就有10名幸運兒有機會獲得警犬娃娃（2名）、重機模型（3名）、TCPB勇者無懼籃球（5名），請全國民眾踴躍上網按讚＋留言，幸運中獎。

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