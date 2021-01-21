有鑑於疫情升溫，嘉縣新港奉天宮今天下午宣布取消今年搶頭香活動，奉天宮指出，因疫情嚴峻，今天下午召開臨時董監事會，決議取消新年的搶頭香活動，另，元宵節遶境也將延後舉行，民眾入廟也要戴口罩、量測體溫等。

奉天宮表示，董監事會決議取消春節期間活動，元宵遶境則暫緩舉行，明晚的國際媽祖文化節開鑼晚會照常舉行，將進行人潮管制（300人內），座席安排則保持戶外1公尺社交距離，請現場民眾配合，另，信眾入廟參拜應配戴口罩，並配合廟方工作人員指示，額溫超過37.5度，廟方有權拒絕入廟，防疫從嚴。

(中時 )