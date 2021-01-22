部桃醫院爆發院內感染後，指揮中心後續執行清院作業。一名女網友在敏盛醫院研究副院長江坤俊臉書留言透露，自己曾於部桃診治乳癌，但最近轉診至其他醫院皆被婉拒，令她相當無奈，對此江坤俊也暖心回應「來找我」，並強調對部桃的病人，絕對義不容辭。

該名女網友於敏盛醫院研究副院江坤俊的臉書留言透露，自己是一名乳癌患者，曾於部桃診治，但自從部桃爆發院內感染，執行清院作業後，轉診到鄰近的幾家大型醫院卻碰壁。她表示，不只院內醫護人員承受極大的壓力，「我們患者也是」，或許真的有難處，也許流程上其他醫院無法承受部桃的病人，但身為患者不只身體疾病要承受，也要承擔外界異樣眼光，「請大家共同對抗病毒，而不是遠離桃園人。」

江坤俊看到她的求助後，暖心回應「如果妳願意，來找我，我在敏盛醫院。」據《三立新聞》報導指出，江坤俊表示，目前已收治兩名部桃轉診的乳癌病患，本來她們都被安排繼續做治療，但現在部桃沒辦法做了，有幾名病患去過不少醫院皆被拒於門外，「可能有一些顧慮，但我們不會推辭任何病患」。

江坤俊坦言，大家壓力都很大，因此不必要再苛責，大家一起努力就好，江坤俊也強調，部桃出來的病人，絕對義不容辭，「我不會閃，也不會躲，我也不會害怕」。

(中時新聞網)