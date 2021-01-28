部桃爆發院內感染，甚至擴散到社區，讓不少民眾心慌，而醫師許書華表示，她能理解病人因為疫情而減少進出醫院，但她陸續碰上有三高或糖尿病的患者，疫情後不踏入醫院、不領藥導致病情加劇，讓她呼籲，若身體出現不適狀況，「當來還是要來」，千萬別因過度恐慌，就不遵循醫囑。

許書華在臉書「許書華醫師-陪妳寫日記」上表示，最近疫情緊繃，她想藉此提醒，有些錯誤真的別再犯第二次！她分享最近陸續遇到有糖尿病或三高的患者，疫情後不踏入醫院也不領藥，連續半年，最久甚至1年的時間都沒有藥物控制，還有病人「省吃儉用」，把1個月份的藥當作3個月在吃，所以導致血糖失控，「醣化血色素數值從7點多狂飆至10幾」。

病人的這種行為讓許書華形容，「這種就叫因噎廢食」。她接著分享，遇過一名病患昏迷被家人帶來醫院，血糖高到機器量不到，送急診診斷出為高滲透壓高血糖症，她強調這種情況相當危險，「這種弄不好是有死亡風險的！」更形容這些對她來說堪稱醫院恐怖故事，「恐怖到了極點！」

最後，許書華說，這些病人因懼怕新冠病毒而不乖乖回診，「沒感染病毒，卻也鬼門關前走一回」。她表示，醫院這地方，沒必要來就別當菜市場逛，但生病了，該來的還是要來，而慢性疾病的調整，即便天塌下來也要想辦法與之和平共存，千萬別因為過度恐慌，不遵循醫囑，否則真的得不償失。

(中時新聞網)