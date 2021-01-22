部立桃園醫院群聚感染風波未歇，昨晚爆出桃園市衛生局驚傳2名疫調人員發燒隔離，整棟清空全面大消毒，指揮中心指揮官陳時中今天下午2時開記者會說明。

桃園市衛生局昨驚傳2名疫調人員疑發燒，整棟大樓清空消毒，桃園市長鄭文燦今早也證實2人發燒的事情，而桃園衛生局長王文彥則表示，目前2人初步採檢與二採的結果都是陰性。

指揮中心呼籲，民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請即聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

指揮中心再次提醒，民眾應持續做好手部衛生與咳嗽禮節；外出若無法與他人保持社交距離，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實居家檢疫，如出現疑似症狀，請務必聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

(中時新聞網)