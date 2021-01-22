有鑑於衛服部立桃園醫院爆院內感染，導致10人相繼染疫，國防部要求國軍非必要別前往桃園，部分縣市也要求公務員盡量別到桃園洽公。對此，台北市副市長黃珊珊批，歧視與莫名的恐懼比病毒還可怕，台灣就算沒有病毒也會被恐懼害死。

部桃醫院群聚感已擴散到社區，使得台灣疫情升溫。國防部日前開第一槍，下令全國官兵非必要別前往桃園；另外，包括澎湖縣、雲林縣、苗栗縣等，紛紛下令暫緩至桃園，使得「封城說」也瞬間成為討論議題。

台北市副市長黃珊昨（23）晚於臉書發文指出，一早有人便問她台北市會不會跟進，禁止公務員去桃園出差，「我以為我聽錯了」，黃珊珊再次確認對方的問題無誤後，坦言「天啊！台灣就算沒有病毒也會被恐懼害死」。

黃珊珊說，在行政院遇到桃園市副市長，「我趕緊向他打氣加油。」她透露，事實上20日起台北市已經在接收部立桃園醫院轉來的一般病患，絕對會支援他們到底，「他們已經幫我們承擔很多入境確診的患者」，減少其他縣市的負擔，全台灣都應該感謝部桃的醫護人員。

黃珊珊認為，北北桃都是一個生活圈，許多桃園市民都會到台北工作，相反地，一定也有許多在桃園上班的民眾，歧視與莫名的恐懼，比病毒還可怕，她強調，「我們的共同敵人是病毒，不是彼此！」

(中時新聞網)