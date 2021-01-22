周四比特幣跌破3萬美元大關，在去年價格翻漲3倍後，該加密貨幣延續今年開年以來的跌勢。

根據CoinDesk報價，比特幣價格重挫17%，報29,246.77美元，使這個最受歡迎的數位貨幣市值瞬間蒸發約1000億美元。

與本月初達到41,940美元歷史高點相比，目前比特幣已重挫逾30%。

媒體報導，投資人越來越擔心金融市場的泡沫化，尤其是被點名為市場最大泡沫的比特幣與美國科技股。此外，拜登政府可能收緊對加密貨幣的監管，亦對數位貨幣市場帶來打擊。

周二在參議院的提名確認聽證會上，美國財長人選葉倫對加密貨幣可能用於非法活動表達擔憂。

但其實將比特幣這次暴跌歸咎於上述原因仍顯得有些牽強，這也突顯出比特幣此類加密貨幣的波動性。儘管在現實世界的應用仍然有限，但數位貨幣近年來已經成為超短線交易員的熱門投資。

比特幣在2020年上漲逾300%，目前價格又跌回去年底的收盤位。

在加密貨幣中市值僅次於比特幣的以太幣（Ether）周四跌幅更大，目前暴跌跌22%，報1053.80美元。根據CoinDesk的數據，與本周稍早前的高點相比，以太幣已下跌27%。去年以太幣上漲471%。

美國新上任的總統拜登已指派商品期貨交易委員會前主席暨高盛前高管更斯勒（Gary Gensler）接任證券交易委員會主席。

(時報資訊)