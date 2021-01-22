竹南鎮公所舉辦捐發票換春聯活動，竹南鎮長方進興鼓勵鎮民踴躍捐贈發票協助家扶中心。（謝明俊攝）

向來重視書法教育的竹南鎮長方進興，為了鼓勵鎮民捐助發票協助弱勢，從22日起舉辦捐發票換春聯活動，鎮公所聘請了13名竹南當地的書法名家，在鎮公所3樓當眾揮毫，民眾只要準備當月發票就可換取春聯一分，也可請書法老師書寫自己想要的春聯內容，連殘障朋友都趕來索取，增添過年氣氛。

竹南鎮是苗栗縣內最早開發的城鎮，住有許多仕紳，藝文書卷氣息濃厚，尤其是中華傳統文化中的書法藝能，向來為當地仕紳所重視，竹南鎮長方進興上任後，更是每年定期舉辦全鎮書法比賽，並將得獎作品，長年展覽在鎮公所2樓藝廊，提昇公所全體員工藝文氣息，並提供前來洽公民眾欣賞。

年節將近，竹南鎮公所為了替鎮內家扶中心籌措經費，照養弱勢孩童，多年來在年關屆近前，鼓勵鎮民寒冬送暖，捐出當月發票，來換取春聯活動，所得發票全部捐給家扶中心，每年都吸引許多鎮民前來共襄盛舉，共同營造過年歡樂氣氛。

今年正值疫情，鎮公所特別在入口公告防疫需知，並要求全部入內民眾都須戴口罩、量額溫，鎮公所並選在3樓寬廣的大禮堂舉辦，增加防疫距離。

今年竹南鎮公所特聘13名竹南當地書法名家，當場揮毫送給民眾，民眾也可自選內容，請老師書寫，民眾依序等候拿取，書法老師盡興揮毫，竹南鎮長方進興也當場揮毫，寫下「牛轉乾坤 大家恭喜」等字樣，將掛在自己辦公室內，增添過年喜氣。

竹南鎮方進興當場揮毫寫下「牛轉乾坤 大家恭喜」來預祝鎮民平安順利。（謝明俊攝）

竹南家扶中心感謝竹南鎮公所協助募集發票救助弱勢學童。（謝明俊攝）

竹南鎮公所請來13名書法名家當眾揮毫。（謝明俊攝）

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