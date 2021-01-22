談判人員接近歹徒遞上可樂給人質男學生（翻攝 東網）

今天（22日）傍晚五時許，大陸雲南昆明發生挾持人質事件， 一名男學生在雲南師大實驗中學校門外，遭歹徒以刀架住脖子挾持。引起大批民眾及媒體圍觀，警方獲報趕抵現場，雙方對峙1小時後，狙擊手開槍當場擊斃歹徒，化解一場危機。

從陸媒「中青網」曝光的現場畫面可以看到，一名戴著棒球帽、口罩的男子，坐在學校門外的階梯平台牆角，用刀挾持身前一名穿著制服的男學生，學生因為受到驚嚇不斷哭喊，歹情緒激動，數度揮刀恐嚇附近人群。案發現場現場凌亂，地上散落10幾個書包。昆明警方趕抵現場，迅速拉起封鎖線，但仍有大批民眾以及媒體在現場圍觀。

警匪對峙的一個多小時中，警方派出談判專家上前試圖與歹徒談判，並且送上可樂飲料給人質男學生喝，企圖鬆懈歹徒心防，但談判並沒有成功，現場氣氛緊張。突然現場傳出一聲槍響，歹徒應聲倒地，附近幾十名警察一擁而上，救出飽受驚嚇的中學生。開槍過程，被媒體現場直播放送，記者在現場大喊「嫌犯被一槍擊斃」，現場傳出民眾歡呼聲，大家都鬆了一口氣。

歹徒脅持男學生，一度情緒激動揮刀恐嚇人群。（翻攝 東網）

警方初步調查，嫌犯為56歲的王姓男子，22日傍晚在學校門口刺傷6人之後，挾持了一名男學生作為人質。在警方擊斃歹徒後，6名傷者都被送到醫院治療。至於歹徒犯案動機仍有待進一步調查釐清。

(中時新聞網)