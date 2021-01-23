大陸一名女子小晴（化名）與男友交往3年，雙方已論及婚嫁，但第一次隨男友回老家見未來公婆時，卻因為桌上的「2道菜」，讓她斷然決定與男友分手。

據《網易新聞》報導，讓小晴決定狠斷3年情的原因是，她第一次帶男友見父母時，媽媽前一晚特別去買菜，見面當天準備了一桌豐盛菜餚招待男友，男友也嘴甜稱讚媽媽手藝好，媽媽已將男友視為「準女婿」，還催他趕快帶女兒去拜訪未來公婆。

後來小晴趁連假，買了茶葉、保健食品，跟男友回老家，因為男友的父母是一般工人，雙方家庭條件相當，所以去之前沒有太大壓力，也以為男友的父母會盛情款待，沒想到卻讓她大失所望。

吃午餐時，小晴看到桌上的菜與媽媽招待男友的菜相比差太多，而且其中2道菜還是前一天沒吃完的「剩菜」，當下臉立刻垮下來。

吃完午餐男友發現小晴的臉色不對，追問得知原因後，男友不高興的責備小晴：「吃剩菜怎麼了，我爸媽平常都是這樣吃的，又不是故意針對妳！」男友這番話讓小晴意識到兩個家庭的差距太大，回家思考後便向男友提分手。

(中時新聞網)