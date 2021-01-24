七股鹽山防火宣導活動，遊客體驗消防救災玩闖關。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

年關將近，各項電器與火源使用量驟增，台南市政府消防局七股分隊24日上午於「七股鹽山」辦理119擴大防火宣導，許多遊客至鹽山遊覽時，也一同體驗防災操作，活動吸引300多名民眾參加，達成防火宣導成效。

為增添活動之多元熱鬧氣氛，現場設有各項精彩而實用的消防闖關體驗，包括水滅火器射水滅火、雲梯車體驗暨小小消防員著裝、緩降機操作、心肺復甦術C.P.R學習操作、有獎徵答、空間穿越、消防專業車輛與器材展示、防火宣導常識問與答等多項關卡。

除各所屬分隊警義消、學甲及北門婦女宣導隊到場加強宣導外，亦出動雲梯車、器材照明車到場支援，現場並輔以海報看板宣導市民於家中裝設住宅用火災警報器、燃氣熱水器安裝遷移補助，針對民眾居家安全進行重點說明。

第3救災救護大隊長楊子濬表示，歲末寒冬之際，市民用火、用電機會增加，為了減少災害發生，希望藉宣導活動拉近與民眾距離，讓市民在消防體驗中，獲得正確的防救災知識及求生技能，提升防火、防災及避難逃生等基本應變能力，以保障市民生命財產安全。

七股鹽山防火宣導活動，遊客體驗消防救災玩闖關。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

七股鹽山防火宣導活動，遊客體驗消防救災玩闖關。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

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