謝弘志作品「歸仁」。（葫蘆墩文化中心提供／陳淑娥台中傳真）

謝弘志作品「牽手」。（葫蘆墩文化中心提供／陳淑娥台中傳真）

謝弘志作品「勇者無懼」。（葫蘆墩文化中心提供／陳淑娥台中傳真）

畫家謝弘志以魚眼看世界，將自己心中的感動，結合現實生活與傳統，透過魚的內在心情投射到人類情感，展現一系列有趣的水墨創作。謝弘志畫展25日起在台中市豐原葫蘆墩文化中心展出，展期至2月10日止，多件得獎作品與歷年創作歡迎民眾參觀。

謝弘志畫展主展圖為三個意象交織的「春暉：母親歲月的流逝，創造出孩子的春天」，年邁母親不顧病痛深夜為子女縫衣，傳達春暉般的母愛；天地「太極」展現自然生生不息的化育；月之圓缺象徵歲月流逝，母親愛子之心永遠不變，做子女的卻無以回報母恩的偉大。

特展圖「牽手」，畫中恩愛攜手50年夫妻，卻天人永隔。謝弘志以主角經常泡湯的北投龍鳳谷溫泉區為背景，將兩人背影結合，勾勒出一起去泡湯的幸福情景，療癒先生失去伴侶的思慕之心；「歸仁」將關心流浪狗議題帶入，宣導「認養代替購買、寵物登記植入晶片」觀念。

墨趣有魚系列的「勇者無懼」，作者觀察鬥魚身處充滿挑戰的水中，雄視周遭的險惡，展現不畏艱難的形態；從魚看到台北101大樓的喜悅「城市之光」，到故宮文化巡禮，再到女王頭的新奇世界，「尋找幸福」將魚探尋生命的意義，擬人的表現於紙上；「祈福天燈」則是對台灣的祝福。

(中時 )