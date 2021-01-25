桃園醫院群聚感染蔓延，新北市長侯友宜今宣布，新北市和桃園市是共同生活圈，除了和里幹事、里長全面宣導防疫觀念外，目前也做好全市大清消的準備，待衛生局與環保局掌握好居家隔離的行蹤狀況，即可開始全面大清消。

新北市環保局補充，為迎戰春節出遊潮，新北市1月起針對全市交通場站、市集與觀光景點、娛樂場所、學校、公務機關等地點及周遭公共環境共計逾1360處，每月至少1次消毒作業，並於春節連假做好萬全準備，確保市民環境安全。

(中時 )