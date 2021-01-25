桃醫群聚新北匡列500人 侯友宜：準備全市大清消 11:202021/01/25 中時 許哲瑗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 侯友宜今出席捐贈記者會。（許哲瑗攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園醫院群聚感染蔓延，新北市長侯友宜今宣布，新北市和桃園市是共同生活圈，除了和里幹事、里長全面宣導防疫觀念外，目前也做好全市大清消的準備，待衛生局與環保局掌握好居家隔離的行蹤狀況，即可開始全面大清消。 新北市環保局補充，為迎戰春節出遊潮，新北市1月起針對全市交通場站、市集與觀光景點、娛樂場所、學校、公務機關等地點及周遭公共環境共計逾1360處，每月至少1次消毒作業，並於春節連假做好萬全準備，確保市民環境安全。 桃醫轉北巿人數曝光 黃珊珊：患者及陪病約40多人 桃醫大隔離5000人禁外出 侯友宜：估500人在新北 (中時 ) #新北 #侯友宜 #桃醫 #新北市 #清消 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 部桃大隔離5000人禁外出 侯友宜：估500人在新北 10:072021/01/25 生活 【防疫政緊張】中央急回溯挨批輕忽 侯友宜：把疫情守住才是當務之急 10:312021/01/25 政治 跟進超商禁飲食 侯友宜：民眾要自保、尤其大眾運輸 10:422021/01/25 生活 【防疫政緊張】桃醫群聚匡列5千人 沈富雄震驚：非同小可 12:412021/01/25 政治 新聞早班車》交大換校牌 校友昨搶拍最後畫面 07:142021/01/25 政治 【防疫政緊張】部桃危機擴大 游淑慧批陳時中：當初只想「大事化小」 10:442021/01/25 政治 5000人大隔離14＋7 侯友宜籲：自主管理就待在家、7天絕對重要 11:052021/01/25 生活 新北居家隔離500人？衛生局：中央僅通知30人 12:322021/01/25 生活 中央列1255桃醫出院名單 衛生局逐一電話通知 10:572021/01/25 生活 防疫最大考驗 鄭文燦：居隔加返台總監控人數破1.3萬 11:362021/01/25 生活 桃醫擴大匡列5千人 網曝免隔離驚險原因：捏了把冷汗 13:512021/01/25 生活 生活熱門新聞 本周寒流恐報到 連凍3天變天時間出爐 - 生活 案889、890足跡曝光 兩度到大湳巿場 全聯購物 - 生活 龍安派出所女警桃醫值勤發燒嘔吐 10人居家隔離 - 生活 突被通知隔離 桃市民怒喊全被楊志良料中：這就是新年禮物？ - 生活 指揮中心下重手處理案889危機 急診醫揭最可怕下場 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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