台中市東勢區新成國小師生30餘位學童擔任社區環保志工，日前手持掃把、畚箕、夾子及裝滿樹葉、垃圾袋子，行經東勢警分局茅埔派出所入所時入內休憩，副所長郭文達熱情接待，警員張鈞萍藉機宣導「重要節日交通安全」並配合有獎徵答活動，讓師生們收穫滿滿開心返回校園。

郭文達表示，學童交通安全觀念宣導，除建立從小正確法治觀念外，更拉近警察與民眾距離，多元化推廣社區警政，促進警民良好的關係，以提升警察專業形象。

東勢警分局茅埔派出所員警宣導「重要節日交通安全」，配合有獎徵答活動，讓師生們收穫滿滿。 （東勢警分局提供／陳淑娥台中傳真）

在交通安全宣導方面，員警以生活為主題，先了解目前孩童交通法治觀念，口語化的「可以與不可以」貼近學童，進一步請學童分享論述搭乘家人交通工具來學校上課的情形，最後分享警察執勤時遇見交通違規情況，以及交通事故發生原因後，以有獎徵答方式，請學童一一回答交通安全九宮格的問題，大家踴躍舉手答覆。

現場除了讓孩童學習勇於發言、講話外，更扎深孩童的法治觀念，員警也告知學童，在春節假期期間有外出旅遊，可轉告家人向警察機關申請舉家外出服務。

(中時 )