由宇峻奧汀開發、遊戲新幹線代理之三國歷史線上遊戲《三國群英傳Online》，今（25）日推出年度版本「樓蘭奇境」，開放全新場景「樓蘭古城」、「樓蘭宮殿」、十獸塔新樓層、覺醒武魂技擴充及新增遊戲便利性功能。為慶祝年度改版到來，官方同步帶來豐富改版活動與玩家同樂！

新場景「樓蘭古城」探索神秘國度！

傳說的樓蘭古城再次出現蹤跡，於絲路道路上的古代石碑與神秘旅人，將是通往樓蘭奇境的關鍵，唯有達205等級以上的玩家可前往挑戰。

古代石碑將是通往古城的關鍵。(圖/遊戲公司提供)

樓蘭宮殿。(圖/遊戲公司提供)

十獸塔新樓層 增加挑戰性

本次改版將十獸塔擴充至十層，但只有通過先前樓層的玩家們才有資格挑戰，而成功挑戰的隊伍除了可以獲得貴重通關寶箱之外，如擊敗各樓層守將與BOSS，還有機會得到「名將珠」！

樓層BOSS「天馬」。(圖/遊戲公司提供)

覺醒武魂技

爭霸國戰必備的覺醒武魂技也同步開放夏侯淵、徐晃、許褚、張郃、馬超、龐統、周泰、太史慈、小喬、呂蒙、曹孟德、孫伯符、曹丕、甄宓等，除提升武將能力提升之外，在戰場上不論是進攻或防守，都能為玩家帶來優勢。

夏侯淵－真墜星落日。(圖/遊戲公司提供)

新增功能與便利性調整

同時官方也聆聽玩家心聲，特別針對兌換介面、裝備比對、堆疊上限、鑽孔規則等多項內容調整改善，讓玩家更能享受於遊戲之中。

兌換介面：將以圖片顯示持有量並可批量兌換。

裝備比對：除了數值顯示之外，增加能力變化提示。

堆疊上限：從原本一組250個調整為999個。

鑽孔規則：已開啟的孔數將不會因失敗而消失。

新年改版活動同步上市

慶祝新版本及即將到來的新年假期，官方也推出「丑牛開運迎新年」、「新年復始萬象再造」、「鬼斧神工的挑戰」等多項精彩活動，參加活動就有機會帶走銀兩紅包、節慶名將珠、再造石、牛年護符等豐富獎勵，陪伴玩家開心過節！

(科技)