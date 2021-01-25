大考中心副主任黃璀娟今天下午證實，今年大學學測22日考英文科時，在某個試場確實出現寵物鼠亂竄的局面，最後這隻老鼠被抓到試務中心處理，是學測舉辦這麼多年以來，第一次發生這樣的事件。大考中心正在釐清事情真相，後續將交由考試委員會議決定怎麼處理。

學測1月22日、23日兩天舉行，不過今天有人在網路PO文說，有人將寵物老鼠放在書包偷帶到教室考試，不料考試途中，老鼠爬到一位中山女高女考生的脖子上，引起驚叫，現場沒有人敢上前幫忙，直到老鼠的主人去把老鼠拿走。

黃璀娟表示，確實有一個考場發生老鼠事件，主要是有考生包包裡面有寵物鼠，考試時又將包包放在置物區，不料中途卻突然跳出來影響到其他考生，最後這隻老鼠被抓到試務中心去處理。

黃璀娟說，根據考試規則，寵物鼠不是可以攜帶進入考場的東西，不過這件事發生後，大考中心也是從網路上得到消息後才去查證，並未接到考生直接反應。

對於這起考場老鼠事件要怎麼處理，黃璀娟表示，目前正在還原事情真相，至於影響到多少考生及要怎麼處置，還不知道，之後將交由考試委員會議討論決定。

(中時 )