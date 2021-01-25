中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，1月6日至19日部立桃園醫院出院的所有患者、陪病者及同住家人等，都需14天居家隔離及採檢，預計匡列約5000人。行政院人事行政總處今天表示，若有公務人員被擴大匡列，將可請「防疫隔離假」、請假期間不扣薪。

指揮中心宣布擴大匡列的對象，包括特定期間出院病患及同住者、陪病者及其同住者，將從最後接觸日起算進行14天的居家隔離，結束後採檢再進行 7天自主管理，前後至少有21天，影響頗大。

根據公務人員請假規則及指揮中心公布的「具感染風險民眾追蹤管理機制」，相關類型有8種，其中確定病例者，應實施強制隔離，隔離期間核給公假； 符合通報定義者，醫療機構進行通報後，檢驗結果確認 前，於醫院隔離期間核給公假；與確定病例接觸者，應實施14日居家隔離，核給公假；無症狀但有「湖北省」旅遊史者，應實施14日健康關懷 （居家檢疫），核給公假。但疫情指揮中心前已於2020年1月25日宣布避免前往湖北省，如仍前往者，屬可歸責當事人情形，不核給公假。

另外， 中港澳入境者有發燒或呼吸道症狀者，應實施14日健康追蹤，以病假辦理，且不列入年度病假日數及考績計算；屬通報個案但已檢驗陰性且符合解除隔離條件者，應實施14日自主健康管理，以病假辦理，且不列入年度病假 日數及考績計算；中港澳入境但無症狀者，得依請假規則以事、病、休假 或加班補休辦理；學校停課，有照顧子女需求者：得依請假規則，以家庭照顧假辦理。

至於日前指揮中心宣布擴大匡列5000人，人事行政總處表示，若有公務人員被擴大匡列，將可以請防疫隔離假，期間不扣薪。

行政院祕書長李孟諺也說，若有在政院上班同仁被通報為居家隔者，政院均會依規定准假並加以協助。

(中時 )