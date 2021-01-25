衛福部桃園醫院新冠肺炎群聚案，昨中央宣布擴大居家隔離對象為5000人。高市衛生局今（25）日指出，高雄目前沒有匡列任何對象，但在1月6日前有兩名桃醫匡列自主健康管理對象，23日到高雄上課、遊玩，經初篩為陰性，兩人昨早已返回桃園自主健康管理。

衛生局表示，這兩名自主健康管理對象，1月4日到桃醫陪病、有接觸史，23日晚上一人到高雄遊玩，一人到高雄上課，經疫調行蹤相對單純，衛生局前天接獲中央通知，分別到兩人下榻的旅館進行採檢，昨早初篩結果為陰性後，兩人便回家繼續自主健康管理，請民眾不需多慮。

針對桃醫5000人匡列居家隔離，衛生局長黃志中指出，高雄目前沒有，至於是否會支援「桃醫專案」進行醫療資源、防疫旅館共享，高雄已經準備好了。

關於高雄市長陳其邁今宣布，市內指定隔離醫院及指定採檢醫院的醫護人員，若因防疫需求被匡列居家隔離者，每人發防疫津貼。黃志中表示，目前市府內部尚在討論方案，確切金額尚未拍板，這幾天會對外公布。

衛生局今下午與高市醫師公會等醫界代表，召開醫療應變會議，會中達成共識，民眾到高市所有醫療院所都必須過健保卡勾稽，若居家隔離、居家檢疫、自主健康管理有就醫需求，不得擅自到院看診，必須透過2000多家高市通訊診療醫院就診。

衛生局統計，截至目前高市居家檢疫5093人、居家隔離13人、自主健康管理2200多人。

(中時 )