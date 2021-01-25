洽辦公易觸摸之電梯按鍵及面板，每40分鐘進行消毒。(秘書處提供／蔡依珍桃園傳真)

因應新冠肺炎疫情，桃園市政府自去年4月1日起起執行市府大樓洽公實名制，進入市府仍須出示身分證或市民卡，未攜帶證件或無證件的洽公民眾，須填寫健康聲明書才能進入；同年12月1日起，配合中央流行疫情指揮中心秋冬防疫專案啟動，洽公強制戴口罩、量測體溫後進入，並加強市政大樓內口罩佩戴情形巡視，規勸無效者依法送市府衛生局裁罰，維護安心洽辦公環境。

桃園市政府祕書處長顏子傑表示，搭配洽公實名制及戴口罩規定，市政大樓及綜合會議廳出入口均以紅外線熱顯像儀進行出入人員體溫初篩，並由駐衛警主動提供酒精消毒，提供洽辦公環境第一層防護。

顏子傑也強調，因應疫情，市政大樓加強消毒工作，每日上午9點於市政大樓和綜合會議廳內公共區域，及市政大樓、府前廣場、綜合會議廳及衛生局周邊區域噴灑次氯酸水消毒，夜間8點則以稀釋漂白水進行消毒，確保洽辦公環境衛生。

另洽辦公易觸摸之電梯按鍵及面板，每40分鐘進行消毒；市府1樓提款機等公用設備、各樓層之公共區域桌椅、樓梯扶手及員工上下班指紋打卡機等，每日均消毒2次；加強清廁所清潔，每日至少8次，防疫消毒工作完備。

顏子傑指出，為避免群聚，市政大樓場地借用隨疫情變化，禁止借用部分公共場地，或針對部分場地使用設有防疫人數限制規定，目前市政大樓1樓川堂暫停借用，B2大禮堂及綜合會議廳空間借用採100人之人數限制，請各活動借用單位配合，共同對抗疫情。

此外，市政大樓B1員工餐廳亦實施嚴格防疫措施，禁止試吃，攤商一律戴口罩販售，也於用餐區設置透明隔板、每小時加強消毒桌面，並於營業前後全面消毒餐桌椅，保持用餐環境清潔。

顏子傑也說，為杜絕防疫破口產生，桃園市政府自疫情爆發以來，皆採較嚴格的防疫措施，感謝洽公民眾的配合，也將持續加強各項防疫措施，提供更友善衛生的洽辦公環境，讓市民朋友安心洽公。

(中時 )