對於所有頭家來說，新年最大的心願就是能夠賺大錢，但要賺錢也需顧及店內服務品質和安全維護，才能讓員工、老闆擁有安心工作的環境，到底該怎麼做才可以達到最有效的安全防護？導入最新智能科技的AI店家防護就是老闆們的最佳幫手，無論是安全監測、智慧人形辨別等，開店或閉店時的店內狀況都能一次掌握。今年，就讓AI店家防護成為頭家們的超級神隊友吧！

●24小時全天守護！高度精準辨識人為入侵

小型店家若要安排專人24小時監控，執行上實在困難；倘若真的發現異狀，也無法確保可以在第一時間準確判斷並立即通報，更造成巨大人力成本負擔，讓許多老闆們避之唯恐不及。

頭家創業任何開銷都講求高CP值！AI店家防護特別導入AI人像辨識技術，可以精準判別引發異常事件的是人、動物還是其他物件，降低傳統以保全肉眼監看的誤判率，無論是營業還是非營業時間，都能夠透過APP即時遠端監看高畫質影像；若不幸發生人為入侵或竊盜事件時，更支援自動雲端儲存影像功能，方便留存或後續處理，就像店面的隱形防護罩，24小時全天候守護店家。

●春節時分閉店出遊、開店賺錢都安心

有些店家老闆會在春節時選擇店休與家人出遊，若還得擔心空無一人的店面是否會發生狀況，就無法玩得盡興了。這時如果有AI店家防護服務，就算在遙遠的地方，也能隨時在手機APP即時查看影像，假如發生異常狀況便會觸發告警機制，不僅現場蜂鳴警報器會發出高分貝聲響，達到嚇阻入侵者的效果，也會同步透過電話、簡訊、APP通報緊急聯絡人，第一時間就能協助店家了解事件原貌，減少反應時間，即時處理不耽擱。

當然，也有不少頭家會瞄準春節商機選擇開店做生意，此時若遇到員工返鄉過年而人手不足的窘境，只要有了AI店家防護，就能輕鬆管理店務，隨時掌握店內營運情況，提供客人更高品質的服務。

AI店家防護讓頭家無論身在何處，都能隨時隨地跨平台即時查看影像。(圖/ Shutterstock)

●專為頭家打造的一條龍服務 全年無休貼心保障

有別於一般市售的保全設備，特別為頭家量身打造的AI店家防護提供一條龍式的服務，從前端到店評估、建置設備到裝機後測試，還有全年無休的客服人員，協助解決使用上的疑難雜症更省心！

●HomeSecurity AI店家防護月付999 盜竊損失補償最高36萬元

現在申辦凱擘大寬頻「HomeSecurity AI店家防護」服務，每月只要999元起的超值優惠價，同時享有店內光纖上網服務，還有每年最高36萬元的竊盜損失補償，降低店家損失，且一通電話即有專人到店安裝，以及24小時客服專線貼心服務，讓頭家無論春節出遊、做生意都放心！

(中時新聞網)