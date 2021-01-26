區間測速引爭議，交通部長林佳龍今拍板廠商若無法證明設備產地非大陸須先下架，也不再編列預算補助地方政府。新北市交通大隊長鄭永裕表示，新北使用的非問題廠商，目前新店環河路設備已通過驗證，其餘路段也已排入驗證期程，今年將新增新北汐止汐萬路、新莊壽山路區間測速，皆是新北自籌預算，增設進度不變。

鄭永裕今日參加道安會報後受訪表示，今年1月起區間測速系統經檢定合格才能執法，目前新店環河路設備已取得認證，台64快速道路、北宜公路的區間測速設備也已排入等待檢驗。

鄭永裕說，目前製作區間測速器材公司約有2、3家，新北環河路段、台64快速道路、北宜公路使用的是雷昇公司的產品；公路總局管轄的萬里隧道區間測速，使用有爭議的東山科技的設備，但目前設備損壞，已未執法。

鄭永裕表示，去年區間測速裝設後，肇事率與車禍嚴重程度大幅下降，新北今年預計新增汐止區汐萬路三段、新莊壽山路區間測速，還有北宜公路延伸到宜蘭，這些費用都是由新北自籌預算，不受中央取消補助影響。

(中時 )